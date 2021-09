Coppa Italia: inizia con un successo sulla Calpazio l’annata dell’Agropoli

Prima stagionale per tutte le squadre di Eccellenza scese in campo oggi. Nel fine settimana è in programma infatti il primo turno di Coppa Italia del massimo torneo dilettantistico regionale. Diverse le partite fissate tra oggi e domani: tra queste al “Mario Vecchio” di Capaccio-Scalo in campo alle 17:30 Calpazio ed Agropoli. Sono i delfini a vincere con due reti giunte nella ripresa grazie a i Della Guardia, al 53′, e Costantino, al 59′. Vittoria per 2-1 anche per il Buccino Volcei: di Ietto, al 9′, e di Pelosi, al 57′ le marcature rossonere mentre il pari momentaneo del Faiano giunge al 20’coni De Maio.

Le altre partite di Coppa Italia delle salernitane

Esordio rimandato a mercoledì per Virtus Cilento e San Marzano-

Alle 15:30 il Castel San Giorgio supera l’Alfaterna per 2-1.

Di Massaro, al 3′, e di Liguori, al 15′, le marcature locali mentre è Comegna ad accorciare le distanze al 35′ per l’Alfaterna.

Pari per 2-2 tra Virtus Avellino e Salernum Baronissi: l’ex Virtus Cilento Senè, al 18′, e De Simone, al 39′ marcano il tabellino per la compagine salernitana.

Domani poi la Scafatese sfida il Sant’Antonio Abate e l’ Angri attende il Costa d’Amalfi.

Intreccio a tinte granata, tra Coppa tra Forza e Coraggio e Maddalonese. Tra i beneventani il tecnico è infatti Alfonso Camorani, ex centrocampista della Salernitana, mentre per per i casertani in campo il sempreverde Dino Fava, punta classe ’77 ex cavalluccio marino. La gara terminata 1-2 vede il bomber andare a segno tre volte.