Rifugiati afgani in Campania: ecco come donare

Sono centinaia le richieste che giungono alla Protezione civile della Regione Campania da parte di cittadini pronti a donare abbigliamento e generi di prima necessità ai profughi afghani ospitati presso il Covid Residence dell’Ospedale del Mare.

A tutte le persone accolte sono stati già forniti da parte della Protezione civile regionale e dell’Asl Napoli 1 Centro kit composti da abbigliamento intimo, scarpe, giocattoli per i bambini e naturalmente viene garantito il vitto.

I cittadini che volessero donare beni nuovi, fanno sapere dalla Protezione civile, possono recapitarli all’Associazione di Protezione Civile “Il Quadrifoglio” di Ponticelli, sita nel Parco De Filippo (adiacente alla Napoli Servizi e poco distante dall’Ospedale).

La raccolta viene effettuata tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 16 alle 19.

E’ a disposizione il numero di telefono dell’Associazione: 388.3874980.

Si segnala la necessità di ricevere abiti per bambini, abiti per adulti e, in particolare, foulard grandi, gonne lunghe, leggins o pantaloni leggeri larghi, sandali, tuniche.

Non saranno raccolti generi alimentari o abiti usati.

Considerate le norme anti-Covid, non è consentita la consegna presso il Covid Residence