Ascea, vasto incendio: evacuate abitazioni

ASCEA. Cresce la tensione per l’incendio che si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi in località Pian del Pero. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno prima risalito la collina per poi estendere ulteriormente il proprio fronte.

Lambite delle abitazioni, alcune delle quali sono state evacuate a scopo precauzionale; altre sono state purtroppo danneggiate dal rogo. Diverse le squadre antincendio giunte sul posto: i vigili del fuoco dei distaccamenti di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, oltre agli operai della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. Paura anche per gli ospiti di un villaggio turistico.

Considerata la complessità delle operazioni di spegnimento, è stato inviato sul posto anche un mezzo aereo della Protezione Civile regionale. L’intervento è tutt’ora in corso.