Agropoli, malore sul treno: bimbo in ospedale

Paura questo pomeriggio per una famiglia di nazionalità tedesca in viaggio in treno verso la Calabria. Un bambino di 5 anni, dopo aver mangiato della frutta secca, ha probabilmente avuto una reazione allergica: ha iniziato a tossire e la pelle ad arrossarsi.

Il treno si è fermato presso la stazione di Agropoli – Castellabate. Qui il piccolo è stato soccorso dai sanitari della croce gialla di Agropoli, attivati dalla centrale operativa del 118.

Il bimbo è stato trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stato sottoposto alle cure del caso. Per fortuna le sue condizioni sono subito migliorate.