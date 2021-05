Gelbison femminile: successo al “PalAento” per le rossoblù

Ancora un weekend in campo per i team iscritti al campionato di Serie C di calcio a 5 femminile. Turno interno per la Gelbison femminile che ieri ospitava al “PalAlento” il San Sebastiano, nell’ottava giornata della massima manifestazione dilettantistica regionale del futsal. Terza vittoria, dopo quelle con Real Poggio e Falchetti, per l’unica compagine salernitana presente nel torneo che sale cosi a quota 10 punti in classifica dopo 9 partite giocate. Le calcettiste hanno dedicato il successo, con uno striscione, presente nell’impianto omignanese, ai due tecnici Vincenzo Orrico e Daniele Di Santi ringraziandoli cosi per il lavoro svolto in questi mesi. Questo il comunicato del team vallese sulla partita terminata sul 4-2 per le padroni di casa cilentane.

Gelbison femminile: successo per le rossoblù

È finita 4 a 2 per le atlete rossoblù la partita disputata al Palalento di Omignano con il San Sebastiano. La vittoria è arrivata con una rete di Di Santi e Raso e gol di Palumbo. Continua cosi con un’altra vittoria il campionato delle ragazze di Calcio a 5.



Il riepilogo sul campionato

Successo per 3-4 sul campo dei Futsal Koine per la Futsal Wolves, vittoria esternq per 3-7 anche per il Napoli United che regola i Falchetti mentre la Torella dei Lombardi batte per 3-9 il Real Poggio.

La classifica dopo 9 turni: Futsal Wolves 27, Napoli United 20, Futsal Koine, San Sebastiano e Torella Dei Lombardi 14, Gelbison 10, Real Poggio, 4 Falchetti 0.

Lutto in casa Futsal Koine, si è spenta Anna Pecceriello

Dramma in casa Futsal Koine, formazione napoletana che milita nel girone della Gelbison Femminile. Nella giornata odierna il club campano di calcio a 5 ha reso tristemente comunicato la morte della calcettista Anna Pecceriello. Questo il comunicato di cordoglio della squadra cilentana.

L’Asd Gelbison si unisce al dolore che ha colpito l’Asd Futsal Koine per la scomparsa, a causa di un terribile male, della calcettista Anna Peccerillo. Alla società e alla famiglia di Anna le più sentite condoglianze.