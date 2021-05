Gelbison Femminile: ieri il secondo successo delle rossoblù marchiato Di Santi e Raso

Nel pomeriggio di ieri la Gelbison femminile di calcio a cinque era di scena nel torneo di Serie C. La squadra cilentana, nata in questa estate e al suo primo torneo Figc, era opposta al team casertano dall’Asd Falchetti. A San Nicola La Strada, alle ore 18:00, è andata in atto la gara valevole per il settimo turno del raggruppamento unico regionale, l’ultimo del girone d’andata. Successo per il quintetto guidato dal tecnico agropolese Vincenzo Orrico, che raggiunge cosi la seconda vittoria in campionato. Sette i punti in graduatoria per le rossoblù che hanno segnato sino ad ora 21 reti subendone 31. Questo il comunicato diramato nelle ore scorse dal sodalizio cilentano.



Gelbison Femminile: Di Santi e Raso regalano il successo contro l’Asd Falchetti

La Gelbison femminile di Calcio a Cinque vince nella trasferta a Caserta . È finita 3 a 4 per le atlete rossoblù la partita disputata allo Sporting Club di Caserta con l’Asd Falchetti. La vittoria è arrivata con una rete di Raso e tre di Di Santi. Continua cosi con una vittoria il percorso delle ragazze di Calcio a 5 in questo campionato giunto quasi a metà percorso.

La classifica dopo 7 turni: Futsal Wolves 21, Napoli United e Futsal Koine 14, San Sebastiano 12, Torella Dei Lombardi 8, Gelbison 7, Real Poggio, 4 Falchetti 0.

Le parole dell’ultimo acquisti Stefania Palumbo

Nei giorni scorsi a parlare era stata Stefania Palumbo, nuovo acquisto delle cilentane. Queste le dichiarazioni della calcettista rossoblù.

“Gioco a calcio a 5 già da parecchio tempo, spero di dare qualcosa alla Gelbison Femminile sin da subito. Torno ad allenarmi dopo un periodo di inattività e dopo essere diventata mamma da circa 2 mesi. Ho seguito qualche partita di questa squadra e qualche ragazza già la conoscevo grazie al futsal. Quando è arrivata la chiamata ero un po’ indecisa visto il lungo stop da cui provengo, ora però sono a disposizione del mister”.

In uscita invece salutano Elisabetta D’Isabella e Gaia Cioffi che torneranno a vestire la maglia della Gelbison femminile nella prossima stagione.