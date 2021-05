6 maggio: 27 anni fa inaugurava il tunnel della Manica

E’ il 126° giorno dell’anno, 18ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 239 giorni.

Santi del giorno

Beata Jutta (Giuditta) di Sangerhausen (Vedova)

Santa Benedetta di Roma (Vergine)

San Domenico Savio (Adolescente)

Etimologia

Giuditta, nome che ha origine ebraica e significa ‘lodata’. E’ il nome dell’eroina ebrea che sedusse Oloferne generale di Nabucodonosor e subito dopo gli tagliò la testa .

Proverbio del giorno

San Niccolò di Bari, la festa degli scolari.

Aforisma del giorno

Rendere la vita sopportabile è il primo dovere dell’essere vivente. (S. Freud)

Accadde Oggi

1994 – Inaugurato il tunnel della Manica

1840 – Penny Black, primo francobollo emesso al mondo

Sei nato oggi?

I nati il 6 maggio sembrano avere una sorta di legame con i meccanismi della fantasia, dell’immaginazione e dell’inconscio. Tale forma di comprensione si manifesta generalmente in due modi: alcuni mostrano una grande partecipazione, verso le altre persone, altri invece diventano personaggi pubblici, e finiscono incarnare le fantasie del pubblico. A causa della loro sensibilità, e forse anche di spinte distruttive inconsce, i nati in questo giorno sono particolarmente esposti all’instabilità emotiva, come pure al malessere e al dolore fisico

Celebrità nate in questo giorno

1961 – George Clooney

1915 – Orson Welles

Scomparsi oggi

1952 – Maria Montessori