Corruzione al Comune di Casal Velino, oggi il Riesame Attesa per oggi la decisione

CASAL VELINO. Ore d’attesa nel Comune cilentano per conoscere le decisioni del Tribunale del Riesame sulla posizione del sindaco Silvia Pisapia e di altri 11 indagati. Si tratta dei soggetti finiti al centro dell’indagine per corruzione e abuso d’ufficio che ha coinvolto anche alcuni amministratori e dipendenti del Comune di Casal Velino.

Al primo cittadino (autosospesasi dall’incarico) era stata notificata la misura cautelare del divieto di dimora. Indagato anche il vicesindaco Domenico Giordano che oggi regge le sorti del Comune.

Il Tribunale del Riesame è chiamato a decidere sulla posizione di 12 dei 14 indagati; solo 2 sono stati sottoposti a misure cautelari: oltre al sindaco Silvia Pisapia il responsabile della Polizia Municipale Giuseppe Schiavo.

Se le misure dovessero essere revocate il primo cittadino tornerebbe a palazzo di città; in caso contrario c’è chi ipotizza anche le dimissioni dalla carica. Una tesi smentita fermamente da chi è vicino alla sindaca