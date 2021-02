Dramma nel salernitano: 19enne perde la vita sulla A3

E’ un ragazzo di 19 anni, di Cava de’ Tirreni, Luca Buonocore, la vittima dell’incidente stradale verificatosi sulla A3 all’altezza di Nocera Inferiore. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, era insieme a quattro amici. Stavano tornado a casa da Napoli. Per cause da accertare hanno impattato contro la parete di una galleria.

Sul posto sono giunti la polizia stradale, i vigili del fuoco e tre ambulanze. Il resto dei ragazzi è finito in ospedale, all’Umberto I di Nocera Inferiore.

Tra questi, uno verserebbe in gravi condizioni. A seguito dell’incidente, lunghe file si sono create in autostrada, nel tratto tra Angri e Nocera Inferiore.

Almeno stando alle prime informazioni di chi è intervenuto. Non sono state coinvolte altre autovetture nell’incidente. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, mentre toccherà alla polizia stradale, ora, ricostruire la dinamica del sinistro.