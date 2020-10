Salernitana: Djuric non basta è pari a Vicenza

Turno infrasettimanale in Serie B, dove è andato in scena il grosso della quarta giornata. I granata di Fabrizio Castori, con 7 punti dopo 3 giornate, erano impegnati in trasferta contro il Vicenza, a quota due e con una giornata da recuperare. Allo stadio Romeo Menti, nel match diretto dal sig. Loreno Illuzzi della sezione di Molfetta, i campani, alle ore 21:00, hanno affrontato il team biancorosso guidato da Domenico Di Carlo. Termina 1-1 con entrambe le reti giunte nella prima frazione, più godibile della ripresa.

Vicenza-Salernitana: il primo tempo

Dopo un avvio dettato da discreti ritmi di gioco Tutino, al 9′, impegna Grandi, estremo difensore dei locali, che blocca senza patemi sulla girata della punta ospite. Dopo 3 minuti, sul fronte opposto, Vandeputte e Jallow costringono, nel giro di 60 secondi, Belec a metterci i guantoni, per arginare le battute degli avanti biancorossi. Al 22′ la Salernitana perde Lombardi, out per infortunio, rimpiazzato sul versante destro da Cicerelli. Al 24′ il nuovo entrato serve Di Tacchio atterrato in area, dal dischetto Djuric non sbaglia portando avanti cosi gli ospiti. Una bella prima frazione vede la punta bosniaca, al 37′, di testa impensierire Grandi, ma è il Vicenza trovare il pari. A due dal quarantacinquesimo Rigoni, di testa, è il più lesto di tutti, su angolo, a girare verso la posta di Belec portando le squadre negli spogliatoi in parità.

La seconda frazione

Il primo sussulto del secondo tempo arriva al 18′ con Tutino, che dall’interno dell’area non coglie lo specchio della porta. Una seconda frazione meno emozionante della prima vede alla mezzora per il Vicenza Lopez chiamare all’intervento Belec, e sul fronte opposto è Djuric a cercare gloria, senza esito. I biancorossi finiscono meglio cercando, nel finale, di portare a casa l’intera posta in palio. Per i granata, invece, Cicerelli prova ad incrociare sul palo più lontano, spedendo però sul fondo. Dopo tre di recupero il match si chiude cosi sul parziale di 1-1.