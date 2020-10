Salernitana: domani i granata tornano in campo a Vicenza

Dopo il successo interno contro il Pisa, per 4-1 di sabato, domani torna in campo, per il quarto turno di Serie B, la Salernitana, capolista della cadetteria. I granata di Fabrizio Castori, con 7 punti dopo 3 giornate, saranno impegnati in trasferta contro il Vicenza, a quota due e con una giornata da recuperare. Allo stadio Romeo Menti, nel match diretto dal sig. Loreno Illuzzi della sezione di Molfetta, i campani, alle ore 21:00, saranno opposti al team biancorosso guidato da Domenico Di Carlo.

I convocati della Salernitana

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Casasola, Gyomber, Karo, Mantovani, Lopez, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Anderson, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Lombardi, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Tutino.

Le parole del tecnico granata

“Domani ci attende una partita difficile contro una squadra importante che si è rinforzata molto. Il Vicenza arriverà alla gara più fresco di noi quindi dovremo dare il massimo per portare a casa un risultato positivo. Sarà una partita utile per valutare la crescita della squadra ed essendo il primo turno infrasettimanale sarà importante la risposta dei ragazzi dal punto di vista atletico. La squadra deve avere una propria identità e giocare gare ravvicinate in questo momento della stagione può essere utile a perfezionare gli automatismi di gioco. I ragazzi giocando possono solo migliorare perché si crea maggiore affiatamento e conoscenza tra loro”.

Gli ultimi precedenti in terra veneta, una sola vittoria per la Salernitana

Dal 1994 ad oggi sono stati 11 i precedenti in terra vicentina. Sette i successi dei biancorossi, con tre pareggi ed una sola sconfitta, maturata nell’ultimo incontro. Il 10 febbraio del 2017, infatti. a vincere furono i granata, con rete decisiva di Busellato.

Le probabili formazioni di domani

VICENZA: Grandi; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Beruatto; Vandeputte, Pontisso, L. Rigoni, Dalmonte; Jallow, Meggiorini.

SALERNITANA: Belec; Casasola, Aya, Gyomber, W. López; Cicerelli, Di Tacchio, Capezzi, Lombardi; Djuric, Tutino.