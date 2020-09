Salernitana: domani debutto con la Reggina

Torna in campo la Serie B, che ha aperto i battenti oggi con l’anticipo, terminato senza reti, tra Monza e Spal. La cadetteria tra domani e domenica vedrà in campo tutte le restanti gare del primo turno della stagione 2020/2021. Sette le nuove squadre rispetto alla scorsa stagione con Reggiana, Vicenza, Brescia, Lecce, Monza, Spal e Reggina in cerca di gloria. Proprio i calabresi saranno i primi avversari della Salernitana in campionato, passata dalla guida di Gian Piero Ventura a quella di Fabrizio Castori. La squadra granata, domani, farà il suo debutto ufficiale allo stadio Arechi alle ore 14:00.

I convocati della Reggina per la gara dell’Arechi

Farroni, Guarna, Plizzari. Difensori : Bertoncini, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

: Bertoncini, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos. Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour.

Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour. Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez.

Le probabili formazioni della sfida di domani

SALERNITANA (3-5-2): Guerrieri; Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Di Tacchio, N’Dinga, Cicerelli, Lopez; Djuric, Gondo. Allenatore: Fabrizio Castori.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Rossi, Del Prato, Loiacono; Rolando, Crisetig, Folorusho, Liotti; Bellomo; Menez, Lafferty. Allenatore: Domenico Tedesco.

Le altre gare del week-end di Serie B

26.09. 14:00 Brescia-Ascoli, Cosenza-Entella, Frosinone-Empoli, Lecce-Pordenone, Pescara-Chievo.

26.09. 16:00 Venezia- Vicenza.

27.09. 15:00 Cremonese-Cittadella

27.09. 21:00 Reggiana-Pisa.