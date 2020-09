Salernitana: le ultime di mercato in casa granata

Si avvicina la ripartenza sportiva della Salernitana, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. I granata saranno guidati in panchina da Fabrizio Castori, approdato in estate alla guida dei campani dopo l’addio di Gian Piero Ventura. Da ristabilire l’amore della piazza verso una squadra, ed in particolare una società, che non stimola pienamente le ambizioni dei tifosi di fede salernitana. Diverse le ufficialità delle ultime ore, in attesa dei prossimi colpi in entrata, giunte dal fronte mercato.

L’intreccio di mercato con la Lazio

La Salernitana ha comunicato di aver raggiunto l’accordo la Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo di tre calciatori. Il difensore, classe ’96, Antreas Karo e il centrocampista, classe ’95, Cristiano Lombardi resteranno a Salerno anche in questa stagione. Torna all’Arechi, poi, Tiago Casasola, jolly difensivo clsse ’95. A Roma sbarca, a titolo definitivo, invece, il centrocampista, classe ’92, Jean-Daniel Akpa-Akpro.

Le entrate e le uscite delle ultime ore

Uno dei volti nuovi in casa Salerntiana sarà quello di Tomasz Kupisz. Il centrocampista, classe ’90, del Bari arriva in granata in prestito con diritto di riscatto a favore del club nato nel 1919. Cessione al Mantova, invece, per Mirko Esposito. Il difensore, classe 1996, passa a titolo temporaneo ai lombardi.

Le prime due giornate di Serie B della Salernitana

Sabato 26 la Salernitana farà il suo esordio stagionale allo stadio Arechi contro la Reggina. Il fischio di inizio è stato fissato per le ore 14:00. Il 3 di ottobre, invece, trasferta sul campo del Chievo Verona, con start alle 14:15.