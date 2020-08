Salernitana: sono 25 i convocati per il ritiro di Sarnano

Ha preso ufficialmente il via giovedì 20 agosto, con il raduno in città, la nuova stagione granata. La Salernitana, dopo tre giorni di test atletici, è partita oggi alla volta di Sarnano, in provincia di Macerta, dove resterà in ritiro fino al 6 settembre. Si riparte dal nuovo tecnico Fabrizio Castori, subentrato dopo l’addio di Ventura arrivato all’indomani dell’ultima gara del passato campionato.

I calciatori convocati per il ritiro granata

Tra gli altri assenti Patryk Dziczek e Lamin Jallow che resteranno a Salerno per proseguire i rispettivi protocolli riabilitativi. Inoltre Dziczek nei prossimi giorni raggiungerà la Polonia per gli impegni con la Nazionale Under 21. Questi, invece, i calciatori che lavoreranno a Sarnano, nei prossimi giorni.

PORTIERI: De Matteis, Micai, Russo, Vannucchi.

DIFENSORI: Aya, Casasola, Galeotafiore, Guzzo, Kalombo, Karo, Lopez, Migliorini.

CENTROCAMPISTI: Cicerelli, Di Tacchio, Del Regno, Iannone, Iannoni, Maistro, Martorelli, Orlando.

ATTACCANTI: Cernigoi, Djuric, Giannetti, Gondo, Riosa.

Le amichevoli della Salernitana in programma a Sarnano

Nel ritiro di Sarnano diverse le gare amichevoli, dei granata, già annunciate nei giron scorsi. Prima stagionale sabato con la Fermana alle 17:30, bis il martedi successivo, in un triangolare contro Sambenedettese e Metallica. L’ultimo test, invece, sabato 5, sempre alle 17:30 contro la Ternana.

Ufficializzata un’uscita di mercato

La Salernitana, nella giornata di ieri, ha comunica di aver raggiunto l’accordo con il Modena per il trasferimento di Luca Castieglia. Il passaggio, del centrocampista classe ’89, è a titolo temporaneo biennale.

