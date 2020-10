Camerota: baracche abusive, scatta l’ordine di abbattimento

CAMEROTA. Abusi edilizi in località Poggio, scatta l’ordine di demolizione. Il provvedimento dell’Ente Parco, firmato dal Direttore Romano Gregorio, riguarda delle baracche rudimentali aventi una consistenza volumetrica di circa 220 metri cubi, realizzate in legno e rete metallica con pannelli di biocompensato e adibite a ricovero di animali, ma munite di zona cucina e zona pranzo.

Ad individuarle i carabinieri forestali di San Giovanni a Piro nelle scorse settimane. Nell’area era presente anche un cordolo in legno con base in pietra locale, dei muretti di contenimento per un’area adibita ad ortaggi, l’innalzamento del piano di campagna di circa 3 metri con materiale edile di risulta e una platea in calcestruzzo di accesso al fondo.

Le opere, realizzate in area agricola, non risultano essere state autorizzate né dal Comune, né del Parco. Di qui l’ordine di abbattimento al proprietario.