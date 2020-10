Villaggio turistico a Pioppi: commissario per concludere l’iter

POLLICA. Un commissario ad acta per il Pua di un villaggio turistico da realizzare a Pioppi. E’ quanto ha stabilito il Tar di Salerno relativamente ad un caso già oggetto di vertenza giudiziaria. Una società immobiliare chiedeva l’approvazione del Pua (Piano Urbanistico Attuativo) di immobili da adibire a struttura turistico-ricettiva a rotazione d’uso. Nello specifico oggetto della domanda è un villaggio turistico composto da sei unità per un totale di 40 camere con bar, ristorante e piscine. Esso sorgerebbe in località Porto del Fico, a Pioppi.

La domanda presentata negli anni scorsi al Comune da parte della società non ottenne risposta. Iniziò così una vertenza in seguito alla quale, nel luglio 2018, il Comune adottò il Pua con propria delibera di giunta ma non provvide alla definitiva approvazione. Di qui il nuovo al Tar con i giudici che intimarono all’amministrazione di concludere il procedimento entro 120 giorni, pena la nomina di un commissario. La scadenza era fissata per il luglio scorso ma di fatto il Comune è rimasto inerte.

Di qui il nuovo ricorso presentato dai privati e la decisione da parte dei giudici di nominare un commissario che avrà il compito di concludere l’iter.