Montecorice, caduta massi: vicesindaco costretto a pulire la strada per raggiungere il consiglio comunale

MONTECORICE. “Giovedì mattina è caduta sul territorio comunale di Montecorice una pioggia torrenziale che ha causato anche dei danni. In particolare molte strade sono state invase da detriti fango e massi. Nei centri urbani e sulle strade comunali sono intervenuti i nostri operatori che hanno risolto, con non poche difficoltà, quasi tutti i problemi”. Parte da questa premessa lo sfogo del vicesindaco di Montecorice Pasquale Tarallo, che lamenta le troppe criticità della viabilità locale e in particolare delle strade di competenza della Provincia.



“Per le strade provinciali, in particolare per quella che collega Agnone con Ortodonico e Montecorice con Fornelli ho passato 2 giorni al telefono per chiedere alla Provincia di intervenire per metterle in sicurezza”, spiega Tarallo. Addirittura c’è stato bisogno dell’intervento di alcuni cittadini che hanno evitato il peggio durante il nubifragio nelle prossimità di Fornelli.



Ieri mattina, prima del consiglio comunale delle 10, lo stesso Tarallo ammette di essere andato a pulire un tratto di strada di un paio di chilometri mentre un altro cittadino si è fermato e ha continuato permettendogli di raggiungere il consiglio comunale.