Spiagge libere a Casal Velino: ecco le regole

CASAL VELINO. Gestione delle spiagge libere, l’amministrazione comunale fissa le regole. La giunta comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha anticipato tutti. Una delibera indica le modalità di fruizione del litorale. Parte delle spiagge libere saranno assegnate in gestione agli operatori del settore, sulla base delle istanze pervenute al Comune e previa individuazione di ambiti delimitati; la parte restante, invece, resterà liberamente accessibile ma sottoposta a controlli al fine di garantire le regole imposte per l’emergenza covid.

Spiagge libere a Casal Velino: obiettivo sicurezza e igiene

“L’obbiettivo primario sarà quello di garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nella fruizione della spiaggia – ha spiegato il sindaco Pisapia –

Detto sistema di gestione, in tempi brevissimi, sarà approntato e perfezionato dall’Ufficio competente, mentre, nel frattempo, in via sperimentale, sarà consentito a tutti l’accesso alle spiagge, precisando che saranno rigidi i controlli volti a verificare che non si creino assembramenti e che tutto si svolga nella rigorosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della diffusione dell’epidemia da covid”.

Le regole per le spiagge

A tal proposito sulle spiagge dovrà essere previsto uno spazio di almeno dieci metri quadri per ogni ombrellone e almeno un metro e mezzo tra ogni lettino sdraio o sedia. All’arrivo e fino al raggiungimento del proprio posto bisognerà indossare la mascherina e così anche all’uscita. Queste le regole imposte anche dalla Regione Campania.

“L’auspicio è che tutto possa andare bene e che la prossima sia una serena estate”, l’auspicio del sindaco Silvia Pisapia.