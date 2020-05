L’Italia riparte e vuole farlo in sicurezza: domani webinar in diretta

Come tutelare le imprese dalla responsabilità amministrativa e dai nuovi protocolli Covid? Come dare più certezze e garanzie ai lavoratori? Questi i quesiti a cui si proverà a rispondere nel corso del prossimo webinar in programma mercoledì 20 maggio, dalle ore 18, sulla pagina Facebook di InfoCilento. L’iniziativa, promossa dal presidente di Consac Ies, Simone Valiante, propone un focus sull’Italia che riparte e vuole farlo in sicurezza. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Vallo della Lucania e con l’Associazione nazionale degli organismi di vigilanza 231 e punta a dare un supporto ad imprese e professionisti.

Saranno presenti l’imprenditore Mauro Maccauro, il presidente della camera penale di Vallo, Gianluca D’Aiuto e il componente del direttivo AODV22 Andrea Milani. L’evento permetterà di attribuire agli avvocati partecipanti 3 crediti formativi.

“La legge 231/01 nasce per affrontare in maniera determinata il tema della responsabilità di impresa ma anche per offrire un supporto vero ad un modello nuovo di sicurezza sui luoghi di lavoro – spiega l’on. Simone Valiante che coordinerà il confronto – Il modello di organizzazione previsto dalla 231 che tutela l’impresa e i lavoratori è un passo di civiltà che ora va misurato con i nuovi protocolli post Covid-19. Ci sarà molto da lavorare ma anche qualcosa da cambiare. È impensabile immaginare una equiparazione da infezione coronavirus con un infortunio sul lavoro”.