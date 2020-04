Campionati giovanili: arriva dalla FIGC lo stop per tutti i tornei

L’emergenza legata al Coronavirus ha piegato, anche, il mondo dello sport. Dopo la chiusura della stagione di basket, rugby e volley anche il mondo del calcio registra i primi stop definitivi. La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso è arrivata l’ufficialità. La FIGC, tramite i suoi canali ufficiali, ha diffuso la nota relativa alla chiusura dei vari campionati giovanili. Stop, quindi, a tutti i tornei, compresi quelli organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico sino a quelli del Campionato Nazionale Primavera. Lo stop riguarda le categoria Under 18 A e B, Under 17 A e B, Under 16 A e B, Under 15 A e B, Under 14 Pro e Under 13 Pro, Under 17 Serie C, Under 16 Serie C e Under 15 Serie C.

Lo stop dei campionati giovanili

La sospensione definitiva giunge, come sottolineato nel comunicato della FIGC, considerate le condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Considerati, inoltre, i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva al 30 giugno 2020 e le relative criticità nel portare a compimento le attività competitive giovanili programmate. Ritenuta l’esigenza di tutela della salute dei giovani tesserati e ritenuto, a tal fine, opportuno sospendere definitivamente lo svolgimento dei campionati giovanili, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore Giovanile e Scolastico programmati per la stagione sportiva 2019/2020.

I campionati conclusi

Sospesi definitivamente lo svolgimento del Campionato Nazionale Primavera organizzato

dalla Divisione Calcio Femminile. Sospesi, poi, i seguenti Campionati e Tornei giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020. Stop ai Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C. Fermi i Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO. Sospesa definitiva per la fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore. Idem per la fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore. Infine chiuse le fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15.

La delibera, sottolinea il comunicato, sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.