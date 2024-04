Il Gal Vallo di Diano dona una serra didattica alla scuola di Casalbuono

Il Gal Vallo di Diano ha donato al plesso scolastico di Casalbuono una serra didattica, con l’intento di sensibilizzare i giovani sull’importanza della sostenibilità in agricoltura, del rispetto dell’ambiente, della tutela della biodiversità e della riduzione degli sprechi alimentari.

L’inaugurazione

Durante l’inaugurazione della serra didattica, hanno presenziato la Presidente del Gal, Angela D’Alto, il Coordinatore del Gal, Italo Bianculli, la dirigente scolastica Antonietta Cantillo, il Parroco Don Ivan, il Sindaco di Casalbuono, Carmine Adinolfi e il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Padre Antonio De Luca.

La partecipazione e il sostegno delle autorità locali hanno rimarcato l’importanza di promuovere l’educazione alimentare, la conoscenza del territorio e il rispetto del cibo tra i giovani.

I bambini si sono dimostrati entusiasti e curiosi durante la visita alla serra didattica, grazie alla competenza dei propri insegnanti che hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente.

L’importanza della serra didattica

La serra didattica rappresenta uno strumento fondamentale per educare i più giovani sui principi della sostenibilità in agricoltura e sull’importanza di produrre cibo in modo responsabile e consapevole.

Attraverso attività pratiche e didattiche all’interno della serra, i bambini possono imparare a coltivare ortaggi, a prendersi cura delle piante e a comprendere il ciclo di vita degli alimenti.