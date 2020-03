Coronavirus: fine dei contagi? Uno studio svela quando succederà

Una delle domande che più spesso ci si pone è relativa al termine di questa grave crisi sanitaria. Cosa succederà una volta superato il famoso “‘picco” e quando termineranno i contagi? Tutto ciò è stato spunto di riflessione del Corriere della Sera. Il quotidiano ha provato ad analizzare, attraverso una ricerca effettuata dall’ Einaudi Institute for Economics and Finance, quando arriverà la fine del contagio nelle varie regioni italiane. I dati, divulgati dal giornale, indicano il giorno in cui, secondo lo studio, non si dovrebbero registrare nuovi casi di positività.

Coronavirus: fine contagi i dati regione per regione

Dal 20 aprile in Campania l’azzeramento dei casi di positività

I dati parlano di una possibilità di azzeramento di contagi molto diversa tra loro, fra regione e regione. I primi a sorridere potrebbero essere gli abitanti del Trentino Alto Adige, il 6 aprile, e man mano tutte le altre, terminando con la Toscana il 5 maggio. Per la Campania la ricerca, invece, riporta il 20 aprile come possibile giorno dove non si avranno ulteriori nuovi casi di positività. Nella peggiore delle ipotesi, sempre per il Corriere della Sera, per la fine di maggio è previsto il totale azzeramento di nuove positività sul territorio nazionale.