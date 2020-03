Arrivano nel Cilento le mascherine dalla Rete Cinese CittàSlow

Continua la generosità del popolo cinese. A renderlo noto, sui canali social è il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. “Ieri come Presidente di Cittaslow International, ho dontato le 10.000 mascherine messe a disposizione dalla Rete Cinese CittàSlow agli ospedali della Campania:

6.000 mascherine al Dr. Ugo Trama – Dirigente servizio farmaceutico e Dispositivi Medici della Campania

4.000 mascherine al Dr. Adriano De Vita – DS dell’Ospedale San Luca”.



È in momenti come questi che ogni singolo gesto assume un altissimo valore umano. È ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari, che ogni giorno sono impegnati in questa dura battaglia, che va sostegno e riconoscenza.

Oggi, ricorda Pisani, verranno consegnate le mascherine anche ai nuclei familiari di Pollica.

“A noi servono poco-dice-anche perchè dobbiamo stare a casa”.

