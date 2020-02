FISAC: “3MILA SPORTELLI CHIUSI IN UN ANNO” MA LA BCC DI AQUARA VA IN CONTROTENDENZA

Sono ben 3mila le filiali di banca chiuse nel 2019 sul territorio italiano: è quanto emerge dal rapporto di Fisac Cgil che ha pubblicato sul proprio portale online una tabella (vedi allegato) relativa al numero di sportelli chiusi per regione nell’anno appena trascorso rispetto al 2018. Secondo un’analisi diffusa dalla Federazione Italiana Sindacato Assicurazione Credito, in Campania gli sportelli chiusi nell’anno 2019 sono stati ben 120. In controtendenza con i dati nazionali, invece, la Bcc di Aquara che continua ad investire sul territorio aprendo nuove filiali: nel 2019 infatti sono state aperte due agenzie, una a Pellezzano ed una a Felitto, mentre nel corrente anno ne saranno inaugurate almeno altre due (Agropoli e Capaccio 2).

Soddisfatto Antonio Marino, direttore della Bcc di Aquara, che continua a mostrare solo numeri positivi e che, grazie ad una prudente e sapiente gestione, continua ad investire per lo sviluppo economico del territorio: “Mentre gli altri scappano quando un’area va in ‘crisi’ ed è quindi meno redditizia, noi invece continuiamo a sostenere le economie delle zone marginali. Creiamo inoltre occupazione, basti pensare che nella nostra Banca negli ultimi 2 anni ci sono state 10 nuove assunzioni. La Banca locale non può certo abbandonare le comunità in un momento di difficoltà, soprattutto al Sud, ma deve scommettere sull’economia del territorio. I dati di fine anno del nostro istituto di credito sono più che confortevoli e ci indicano che si può e si deve andare avanti scommettendo sui nostri territori e cercando di intercettare sempre più le famiglie e le piccole e micro imprese che sono il tessuto economico del Sud Italia”.