A Vallo della Lucania la statua della Madonna di Fatima

VALLO DELLA LUCANIA. Dopo le Missioni Eucaristiche – Mariane realizzate gli anni scorsi presso l’ospedale San Luca in Vallo della Lucania e altre strutture sanitarie, con una partecipazione commossa di centinaia di fedeli, anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, l’Ufficio della pastorale della salute della diocesi di Vallo della Lucania in collaborazione con l’Associazione dell’Apostolato Eucaristico Mariano ripropone l’evento che ha portato all’ospedale “San Luca” la venerata effigie della Madonna di Fatima, calco della lignea realizzata nel 1947 da Suor Lucia.

Ad accoglierla, Don Claudio Zanini, Cappellano dell’Ospedale San Luca, Don Silvestro Zammarrelli, responsabile Diocesano della pastorale della salute, il vescovo Ciro Miniero e il personale medico.

L’effigie della Madonna di Fatima è stata portata nei vari reparti e domani si trasferirà presso la Clinica Cobellis dove resterà fino a giovedì. Quindi lascerà Vallo della Lucania.