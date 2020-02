Il Cilento piange il notaio Giovanni Del Gaudio

La comunità di Abatemarco piange Giovanni Del Gaudio. Lo scorso dicembre aveva festeggiato 101 anni. Ha svolto la professione di notaio, trascorrendo gli anni della giovinezza tra il paese natio, Santa Maria di Castellabate e Salerno. Le sue radici erano però a Montano Antilia, di cui è stato anche amministratore comunale. Era molto conosciuto e stimato in Cilento.

La comunità di Abatemarco, dove viveva, nel dicembre del 2018 organizzò una grande festa per le sue cento candeline. In quella occasione, con saggezza e pungente lucidità, rispose alla classica richiesta sull’elisir di lunga vita, affermando: “Non basta la dieta mediterranra, ma lo stile di vita è più importante. Inoltre, non bisogna escludere la parte morale e spirituale, perché l’uomo deve essere considerato come unità inscindibile e complessa di anima e corpo”.

Umiltà, dunque, spirito di sacrificio e cura della propria anima sono stati gli ingredienti che hanno permesso al simpatico nonno Giovanni di raggiungere e superare i cento anni di vita. Oggi la comunità commossa lo saluta.

Il sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli, nel suo messaggio di cordoglio lo ricorda come “un uomo acutissimo e lungimirante; già amministratore del comune di Montano Antilia”.