Morte per tumori, Campania prima. Ecco i dati del Sole24 ore

Il Sole 24 Ore, attraverso il suo portale “Info Data, le notizie raccontate con i numeri”, ha pubblicato una mappa indicante la mortalità per tumore all’interno dell’intero continente europeo. Sulla cartina geografica sono ben visibili, con un rosso più scuro, le zone individuate come i luoghi dove il tasso di mortalità è maggiore.

Salta subito all’occhio la situazione dei paesi dell’ex blocco socialista, con Ungheria, Romania e Polonia che evidenziano dei dati più che preoccupanti (i valori in questi stati sono doppi rispetto ai paesi dell’Europa occidentale).

In Italia il tasso di mortalità è sempre al di sotto del valore mediale europeo, quasi in tutte le regioni. A stonare è quel “quasi”, purtroppo presente per “colpa” della Campania: la regione, infatti, è al primo posto in Italia per vittime di cancro.