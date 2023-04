18enne muore cadendo da un ponte: lutto cittadino a Casaletto Spartano

“Sei andata via ma in realtà non ti abbiamo perduto. Ora sei vicino al Signore e splendi nella Sua Luce“. Sono queste le parole espresse dall’amministrazione comunale di Casaletto Spartano, diretta dal Sindaco Concetta Amato, per la prematura e tragica scomparsa di Antonella Carelli, la 18enne del piccolo centro cilentano caduta dal Ponte degli Studenti a Lagonegro.

La tragedia di Antonella

Una terribile vicenda avvenuta lo scorso giovedì che ha lasciato sotto shock la famiglia della 18enne e tutti coloro che conoscevano la ragazza. Inutili i soccorsi giunti sul posto. Per la giovane Antonella non c’è stato nulla da fare.

Il lutto

Dolore e sgomento in tutto il Basso Cilento, non appena la notizia si è diffusa velocemente tra i piccoli centri.

Un dolore profondo che ha colpito anche l’istituto alberghiero di Maratea frequentato dalla 18enne, dove la giovane era molto amata e stimata.

Questo pomeriggio alle ore 17 si terranno i funerali della giovane Antonella presso la Chiesa Madre di Lagonegro. Proclamato dall’amministrazione comunale il lutto cittadino.