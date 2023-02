Violenze sessuali su due minorenni: 60enne arrestato nel salernitano

I Carabinieri della stazione di Fisciano hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale in carcere il 17 febbraio 2023. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 60 anni originario di Cava dè’ Tirreni e domiciliato a Mercato San Severino. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e corruzione di due minorenni.

I fatti

L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione pervenuta al Centro Servizio Emergenza Infanzia da parte della madre delle bambine. Grazie a queste informazioni, gli inquirenti hanno potuto ricostruire gravi e reiterati episodi di violenza subiti dalle due minori negli anni e che sarebbero durati fino al 2022. Secondo la prospettiva accusatoria accolta dal GIP, questi crimini potrebbero essere stati commessi dall’indagato.

Operazioni congiunte tra Carabinieri e Procura della Repubblica

Si tratta di un caso di estrema gravità che ha suscitato sconcerto e indignazione nella comunità. I Carabinieri della stazione di Fisciano e la Procura della Repubblica di Salerno hanno lavorato in modo sinergico per accertare i fatti e portare avanti le indagini. Il risultato è stato l’arresto dell’uomo e l’avvio del processo che lo vedrà rispondere dei crimini commessi.

La violenza sessuale sui minori è un tema che ha assunto grande rilevanza sociale negli ultimi anni. Sono stati fatti grandi sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica e prevenire questi reati. Tuttavia, ciò non basta. È necessario continuare a lavorare per garantire la protezione dei minori e per fare in modo che i colpevoli di questi crimini siano puniti. Solo così potremo costruire una società più giusta e rispettosa dei diritti di tutti.