Violenta lite a Celle di Bulgheria: due persone in ospedale

Una lite per futili motivi si trasforma in una colluttazione: trasferito in ospedale un 50enne. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Celle di Bulgheria, comune dell’entroterra cilentano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti, motivo della lite pare sia stato il parcheggio di un’automobile. Un diverbio che ben presto si è trasformato in un’aggressione. Ad avere la peggio è stato un 50enne per il quale si è reso necessario trasferimento presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Uomo in ospedale, le condizioni

L’uomo infatti ha riportato una ferita all’occhio per la quale sono state necessarie le dovute cure mediche.

Subito dopo il ricovero presso la struttura ospedaliera però sembra che la situazione medica del 50enne abbia subito dei peggioramenti.

L’uomo secondo quanto filtrato pare sia ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del “San Luca” in prognosi riservata.

Ferite al polso invece per l’altro protagonista della lite, un 59enne sempre di Celle di Bulgheria.

Le indagini

Sul posto tempestivo l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia agli ordini del CapitanoFrancesco Fedocci. I militari, allertati da un passante, subito hanno prestato il dovuto soccorso. Le forze dell’ordine nelle scorse ore hanno proceduto con le ricostruzione dei fatti. Proseguono le indagini.