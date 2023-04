Via Malagenia ad Agropoli: una strada in cattive condizioni. Residenti chiedono interventi

I residenti di via Malagenia, una strada che collega la località Mattine di Agropoli alla zona industriale e ai comuni di Ogliastro e Cicerale, chiedono risposte riguardo alle criticità che affliggono l’arteria. L’insoddisfazione è nell’aria e gli interventi tampone non sembrano essere sufficienti a risolvere il problema.

Un problema noto da tempo

Non è la prima volta che i residenti si rivolgono alle autorità per richiedere interventi sulla strada. Negli anni scorsi, infatti, erano già stati sollevati problemi riguardanti le condizioni dell’arteria e la necessità di effettuare lavori di rifacimento.

Lamentele dei residenti

Secondo uno dei residenti della zona, gli interventi effettuati finora sono stati solo dei “tampone” e non sono stati sufficienti per risolvere i problemi strutturali. In particolare, si è parlato di “vere e proprie voragini” che si aprono in più punti, soprattutto durante i periodi di maltempo. Di recente, su una transenna che delimita un tratto dissestato, è apparso anche un cartello critico verso l’Ente locale.

Il passaggio di mezzi pesanti

La strada è percorsa da numerosi mezzi, tra cui camion che raggiungono l’area industriale, e questo non fa che peggiorare la situazione. Gli abitanti chiedono, quindi, un intervento deciso da parte dell’amministrazione comunale per risolvere i problemi della strada.

L’appello dei residenti

La strada è un’importante via di collegamento e la sua messa in sicurezza è una priorità per garantire la mobilità e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.