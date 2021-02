Agropoli, via Malagenia pericolosa: “c’è disinteresse”

AGROPOLI. Ancora polemiche per le condizioni in cui versano le strade cittadini. A finire sotto i riflettori è in particolare via Malagenia, l’arteria che da località Mattine conduce verso la zona industriale. Molteplici le critiche all’indirizzo dell’amministrazione comunale per le condizioni in cui versa la carreggiata.

Di recente il Comune è intervenuto con dei rattoppi che, stando alle accuse dei residenti, hanno solo peggiorato la situazione.

Interrogazione su via Malagenia

Ora il caso finisce anche all’attenzione del consiglio comunale grazie ad una interrogazione presentata dal consigliere Agostino Abate che non nasconde la sua indignazione per la situazione.

Le accuse

«Le condizioni di pericolo che attualmente caratterizzano la carrabilità di Via Malagenia sono ben note all’Amministrazione comunale di Agropoli. Eppure la stessa ha mostrato e mostra completo disinteresse – accusa il consigliere – A nulla potranno valere le eventuali scuse per la giustifica di un ritardo nella urgente manutenzione».

Il perdurare della totale assenza di intervento secondo Abate non può che essere accreditato a due sintomi: «l’Amministrazione comunale non ha nemmeno un euro disponibile per la normale e straordinaria manutenzione delle proprie strade e continua a vantarsi di aver bene amministrato. Oppure non ha interesse per le condizioni di Via Malagenia; ha ben altri pensieri più importanti».

«Entrambi i sintomi sono il segno evidente di una Amministrazione che tutto può fare tranne quello di amministrare la cosa pubblica», conclude il consigliere di minoranza.