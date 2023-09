Vallo della Lucania ricorda le vittime dei bombardamenti del 1943, ecco le iniziative

Spazio Sponsor

La comunità vallese è pronta a ricordare e commemorare un tragico evento che ha coinvolto la cittadina: il bombardamento del 15 settembre 1943, con diverse iniziative di carattere civile e religioso promosse e realizzate col sostegno e l’adesione del Comune di Vallo della Lucania, del Comune di Roccadaspide, del Comune di Sapri, dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra di Vallo della Lucania, della Pro Loco Gelbison, dell’associazione L’altra palestra, dell’associazione “Sapri, 15 agosto 1943”, dell’associazione I Love Acquavella, della Parrocchia di San Pantaleone, del MOA – Museum of Operation Avalanche e da diversi cittadini vallesi.

80 anni dal bombardamento su Vallo, Roccadaspide e Sapri, Eboli, Acquavella e Salento

Quest’anno ricorrono 80 anni dall’Operazione Avalanche, cioè da quel 1943 in cui avvenne lo sbarco delle Forze Alleate sulla nostra costa salernitana. La Provincia di Salerno ha costituito un apposito Comitato celebrativo per ricordare un momento storico di enorme portata per la libertà dell’intera Europa dal regime nazifascista contribuendo a mutare le sorti della Seconda guerra mondiale.

Non solo la città di Vallo della Lucania ma anche altre comunità salernitane furono colpite tra cui due più vicine a quella vallese come Roccadaspide, che nel pomeriggio dello stesso 15 settembre venne bombardata registrando 41 vittime civili ed il danneggiamento della Chiesa della Assunta. Ma caro prezzo lo pagò anche Sapri che subì bombardamenti per circa un mese con il terribile bilancio di 83 morti civili e gran parte dell’abitato distrutto.

Le iniziative

15 settembre

Alle ore 11:30 verrà deposta una corona di fiori sul monumento ai caduti in piazza Vittorio Emanuele II; alle

18:30 si sterra una S.Messa in suffragio nella Cattedrale officiata da S.E. il Vescovo Vincenzo Calvosa. A seguire alla ore19:30, in Piazza Cattedrale ci sarà un convegno dedicato agli 80 anni dai bombardamenti nel Cilento dove ci si raccoglierà attorno ai tragici fatti che coinvolsero le comunità cilentane e salernitane

di Vallo, Sapri, Roccadaspide, Eboli, Acquavella e Salento.

L’incontro, condotto da Giuseppe Di Vietri, vedrà Don Luigi Rossi, preside emerito della Facoltà di Scienze

politiche dell’Università di Salerno, Luciano Ignacchiti, presidente dell’associazione “Sapri,

15 agosto 1943″, Vito Pindozzi del Museum of Operation Avalanche di Eboli, Alessandra

Pazzanese, Addetta Stampa del Comune di Roccadaspide e Don Giuseppe De Marco

per la comunità salentina.

16 settembre

Dalle ore 20:00 nel Rione Spio si terrà un convegno su “La vita quotidiana nella Valle di Novi durante la Seconda guerra mondiale”. L’incontro, condotto da Giuseppe Di Vietri, vedrà Elio De Magistris, Anna Molinaro, Manlio Morra e Antonio Capano per la Società Salernitana di Storia Patria.

Durante i due convegni verranno esposte nelle piazze interessate alcune immagini cortesemente concesse dal Museum of Operation Avalanche di Eboli e proiettato un breve filmato realizzato da Lidia Ametrano, Franco Formisano e Raffele Fierro.