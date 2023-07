Vallo della Lucania: processione di San Pantaleone posticipata per le alte temperature

La Solenne Processione di San Pantaleone, patrono della città di Vallo della Lucania e dell’intera Diocesi, in programma per il 27 luglio è stata posticipata alle ore 20.00.

Il Sindaco Antonio Sansone, ha reso noto che, per motivi di tutela della salute pubblica, considerate le alte temperature di questi giorni, la Processione di San Pantaleone avrà inizio alle ore 20.00 e non più alle 19.00.

La ricorrenza del Santo, Medico e Martire, è la festività religiosa principale della zona e in tal occasione si assiste ad un ricco programma sia religioso sia civile; suggestivo è il caratteristico corteo processionale che attraversa le vie cittadine e a cui prendono parte le statue custodite nelle chiese dei diversi rioni, offrendo un momento spirituale assai significativo.

Il programma della festa

26 LUGLIO – VIGILIA DELLA FESTA

Ore 8.45 Arrivo e saluto alla città del Concerto Musicale Municipale Città di Francavila Fontana;

Ore 9.00 S. Messa;

11.30 Matinée musicale con la Banda;

Ore 19.00 Traslazione in Cattedrale delle Statue dei Santi;

20.00 Esposizione della Reliquia del Santo Patrono. Solenni Vespri presieduti da S.E. Mons. Vincenzo CALVOSA, Vescovo della Diocesi con la partecipazione del Capitolo Cattedrale e della Schola Cantorum “San Pantaleone” diretta dalla Maestra Santina De Vita;

Ore 20.45 Accensione della artistica illuminazione curata dalla Ditta Luminarie De Filippo da Mercato San Severino;

Ore 21.30 Le più belle pagine del melodramma eseguite dall’orchestra Città di Francavilla Fontana diretta dal Maestro Emir Krantja.

27 LUGLIO – SOLENNITÀ DI SAN PANTALEONE

Alle Ore 6.30 Il suono delle campane annuncia l’inizio delle celebrazioni eucaristiche;

7.00 S.Messa;

Ore 8.00 S.Messa;

Alle 8.45 Consueto giro per le vie cittadine del Concerto Bandistico “G.Piantoni” Città di Conversano, diretto dalla Maestra Susanna Pescetti;

Alle 9.00 sarà la volta della S.Messa;

Ore 10.00 S.Messa;

Ore 11.00 Solenne Concelebrazione presieduta da S. E. Mons. Vincenzo Calvosa e animata dalla Schola Cantorum “San Pantaleone”;

Ore 11.30 In Piazza Vittorio Emanuele, matinée con la banda;

Ore 19.00 Tradizionale processione;

22.30 Concerto lirico-sintonico del complesso bandistico Città di Conversano;

Ore 24.00 Spettacolo pirotecnico curato dalla premiata Ditta Carlo Di Muoio da

Vatolla. A seguire la seconda parte del concerto musicale.

28 LUGLIO

Alle 10.00 S.Messa;

Ore 11.30 Dopo il giro per le vie della città, in Piazza Santa Caterina intrattenimento musicale con il Concerto Bandistico Città di Conversano;

19.00 Processione per accompagnare le Statue dei Santi alle loro Sedi;

Ore 20.00 S.Messa;

Alle 22.30 Spettacolo musicale Antonello Cuomo canta Venditti.

29 LUGLIO

Ore 19.00 S.Messa al cimitero;

Ore 22.30 Spettacolo musicale “Voglio tornare negli anni 90′ “.

30 LUGLIO

Ore 19.00 S.Messa di ringraziamento. Al termine, reposizione della Statua del Patrono.