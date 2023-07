Vallo della Lucania. Misure per contrastare il randagismo

Anche il comune di Vallo della Lucania si adopera per contrastare il randagismo. Il fenomeno è un mal comune dei Cilento e già diversi comuni del territorio si sono attivati per risolvere il problema e tutelare gli animali abbandonati. L’amministrazione di Vallo della Lucania ha ottenuto un finanziamento di 17 mila euro dalla Regione Campania, che utilizzerà per sterilizzare alcuni randagi presenti in città. Non si tratta del primo intervento del comune di Vallo contro il mal costume dell’abbandono dei cani.

Come verranno utilizzati i fondi e le restanti misure

I 17 mila euro ottenuti serviranno per operazioni di sterilizzazione, in modo da evitare che i randagi si riproducano aumentando ogni anno di numero. Euro 14 mila sono destinati alla sterilizzazione di settanta cani femmina, i restanti per 30 cani maschi. A effettuare le operazioni saranno i veterinari Antonio De Luca, Elisa Autizi, Monica Mancuso e Vincenzo Giacomo. L’obiettivo è quello di ultimare le operazioni nel giro di un anno. Oltre a questo provvedimento sono previsti delle giornate dedicate alla microchippatura, anche questa iniziativa è stata attuata in altri comuni cilentani.

Non è la prima iniziativa per il comune di Vallo

Il comune di Vallo della Lucania anche lo scorso anno si è impegnato per evitare comportamenti scorretti nella gestione degli animali. La campagna che aveva lanciato “Tu che razza sei? Umana o disumana?” non si prefiggeva il solo obiettivo di evitare il randagismo, ma quello più ampio di evitare comportamenti dannosi per gli animali in primis e per la quiete pubblica poi.

