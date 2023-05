Ufficio postale di Villammare chiuso da oltre 5 mesi: il Sindaco scrive al Presidente della Repubblica

Il comportamento di Poste Italiane sta causando seri problemi ai cittadini del Comune di Vibonati, che stanno faticando ad accettare i continui ritardi nell’allestimento dei nuovi locali postali pre contrattualizzati nel mese di febbraio.

Questo ritardo sta mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini, che stanno affrontando una situazione difficile in vista della stagione estiva.

Il primo cittadino di Vibonati ha deciso di intervenire

Il sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli, ha deciso di prendere in mano la situazione e ha scritto una lettera al presidente della Repubblica per chiedere la chiusura dell’ufficio postale di Villammare, che da oltre cinque mesi è chiuso al pubblico per l’inagibilità dei locali.

L’amministrazione ha collaborato con Poste Italiane per trovare nuovi spazi idonei per l’ufficio postale, e questi spazi sono stati pre contrattualizzati dall’ufficio immobiliare. Purtroppo, da mesi non si hanno notizie in merito ai lavori che dovrebbero essere eseguiti per renderli funzionali.

Disagi e rabbia tra i cittadini

Questo è un vero e proprio disagio per i cittadini di Vibonati, che si trovano costretti a recarsi in altri comuni o nell’ufficio postale del capoluogo, che è di ridotte dimensioni e difficilmente accessibile alle persone con disabilità o con problemi di deambulazione.

In questo momento di difficoltà, la speranza è che Poste Italiane si renda conto dell’importanza dell’ufficio postale di Villammare per la comunità e agisca prontamente per risolvere la situazione. Al momento, la soluzione più praticabile sembra quella di installare un ufficio mobile al fine di garantire almeno una minima assistenza ai cittadini del Comune di Vibonati.

Si risolva al più presto il disagio: questa la richiesta

La situazione attuale è assolutamente insostenibile e i cittadini hanno il diritto di ricevere un servizio postale efficiente e puntuale, senza dover subire interminabili ritardi e disagi. Si spera che le autorità competenti agiscano al più presto per risolvere questo problema e garantire una migliore qualità della vita per tutti i cittadini di Vibonati.