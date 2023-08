Tutto pronto per la 6^ edizione del Padula Mob Festival

Si è svolta il 27/07 nella fantastica location del loggiato della spezieria della Certosa di San Lorenzo a Padula, la conferenza stampa di presentazione del Padula MobFestival.

L’evento giunge quest’anno alla sesta edizione.

Un Festival Padulese, organizzato dal Forum Dei Giovani Di Padula con l’obiettivo di utilizzare la musica come strumento di aggregazione e di unione.

Il nome dell’evento, MUSICA OLTRE LE BARRIERE, ben riassume lo scopo principale dell’incontro.

Le dichiarazioni

“Abbattere le barriere significa dimenticare qualsiasi preconcetto mentale, eliminare ogni pregiudizio che ci tiene distanti e che ci fa sentire non compatibili con gli altri. Il Mob è un concerto che ci fa abbattere i muri e superare ogni barriera, di qualsiasi tipo essa sia. La musica ci spoglia da ogni pregiudizio, ci permette di ballare e divertirci tutti insieme sotto il palco, rendendoci per una notte tutti uguali: semplicemente esseri umani.” dichiara il Coordinatore del Forum Di Padula, Raffaele Vitale.

“Il Mob, inoltre, è un evento che ci permette di ravvivare il nostro paese, di portare musica, gioia e aria fresca nel centro storico di Padula. La scelta di fare l’evento in piazza I luglio è da ricondursi alla volontà dei ragazzi dei vecchi direttivi, che si erano battuti per rendere il festival un evento che facesse risplendere Padula, proprio a partire dal suo cuore. A questo proposito ringraziamo i ragazzi che ci hanno preceduti non solo per averci trasmesso la volontà di agire, ma soprattutto per averci insegnato quanto è importante dare valore al proprio territorio, ripopolare le piazze e ridare vita a certi luoghi”. Durante la conferenza sono intervenuti il coordinatore del Forum dei Giovani di Padula Raffaele Vitale, i rappresentanti dell’amministrazione comunale Padulese Letizia Caputo e Caterina di Bianco, ed i rappresentanti dei maggiori sponsor: BuyMore, Cooperativa Il Sentiero, Macrì Dessert, Monaci Digitali e Tubifor.

Nel corso dell’incontro è stato, inoltre, presentato il programma del MoB alla stampa: l’evento avrà inizio alle ore 19:00.Il primo artista ad esibirsi sarà Giusè Pandolfi, un cantautore lucano con la passione della musica e della scrittura. AlexAllyfy e il suo Ukulele saranno i secondi ospiti del festival. Seguono i Clemente Di Giovanni, duo composto da Clemente Ruotolo(classe ’97), autore, e Giovanni Squillante, produttore.

Gli ospiti

Il palco de MOB ospiterà poi Feeda, cantautrice e musicista di Sala Consilina. La special Guest quest’anno sarà ALFA, pseudonimo di Andrea De Filippi, classe2000, è un cantautore genovese. Comincia fin da piccolo a muovere i primi passi nel mondo della musica: a otto anni prende già lezioni di chitarra, durante l’adolescenza comincia le prime gare di freestyle. Le sue prima canzoni diventano subito tormentoni da “Testa tra le nuvole pt.1” a “Cin Cin” che conta ben 100 milioni di stream su Spotify. Due album all’attivo “Before Wanderlust” certificato disco d’oro e “Nord”, diverse collaborazioni tra cui Annalisa, Mr Rain, Rosa Chemical e Rosa Linn consacrano Alfa come il nuovo fenomeno dell’urban pop, da lui stesso definito un misto tra indie, pop e rap. Nel 2023 pubblica “bellissimissima <3”, in cima alle classifiche con i suoi 14 milioni di stream e da poco certificata disco d’oro.

Il divertimento proseguirà in tarda serata con il Dj set di Settimio, artista di puntadella musica techno campana.

I servizi della serata

Tra i servizi offerti vi saranno parcheggi gratuiti, servizio navette gratuito, una vasta area food E drink, e, come gli anni scorsi, forte attenzione sarà riposta alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati, attraverso la campagna Differenzia MOB.

L’ingresso è gratuito