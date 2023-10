Trasporti scolastici nel Vallo di Diano: gli studenti incontrano la ditta “Curcio”

Gli studenti del Vallo di Diano continuano a portare avanti le iniziative per migliorare il sistema di trasporti scolastico nel territorio. A tal proposto l’Unione Studenti Vallo di Diano, insieme ai rappresentanti della consulta delle scuole del territorio e “Link Coordinamento Universitario”, prenderà parte, venerdì, 20 ottobre ad un tavolo di concertazione con l’azienda di trasporto “Curcio” per tracciare anche un bilancio della situazione.

Tra le problematiche denunciate dagli studenti del territorio che usufruiscono dei trasporti: il sovraffollamento con diversi studenti e studentesse che percorrono il tragitto per raggiungere scuola o ritornare a casa in piedi. Gli autobus, poi, sono costretti a compiere tante tratte e quindi percorsi più lunghi, anche per itinerari di breve distanza. E poi, gli studenti rimarcano anche i disagi legati all’aumento dei prezzi.