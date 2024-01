Terre del Bussento: da Casa Sanremo alla Bit di Milano, a Sapri la conferenza stampa dei prossimi appuntamenti

Le Terre del Bussento sono pronte a calcare il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’anno, Casa Sanremo, e di partecipare alle più importanti fiere turistiche, di riferimento per il settore in Italia, la Bit di Milano e subito dopo la BTM, Business Tourism Management, a Bari e la Borsa mediterranea del turismo di Napoli. Anche quest’anno le Terre del Bussento saranno protagoniste di Casa Sanremo, l’area Hospitality del Festival, realizzata da Consorzio Gruppo Eventi, che si terrà dal 2 al 10 febbraio, in occasione del Festival della Canzone Italiana.

Terre del Bussento alla Bit di Milano

Contemporaneamente Terre del Bussento parteciperà alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo dal 4 al 6 febbraio. Un’occasione straordinaria per presentare al pubblico nazionale e internazionale le bellezze naturali, culturali e enogastronomiche che caratterizzano questa terra. Subito dopo, il ritorno al Sud sarà segnato da due importanti appuntamenti, la BTM, Business Tourism Management alla Fiera del Levante di Bari dal 27 al 29 febbraio e la Borsa Mediterranea del turismo, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, che si terrà dal 14 al 16 marzo 2024. Importanti occasioni per mettere in luce le eccellenze del territorio, attirando l’attenzione di operatori del settore e curiosi provenienti da ogni parte del mondo.

La conferenza

I dettagli saranno svelati nel corso di una conferenza stampa che si terrà sabato 13 gennaio alle ore 11.00 nell’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Da Vinci” di Sapri.