Gettare le basi per una programmazione puntuale ed efficace dell’offerta turistica nel Cilento. È staro questo il tema dell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Sapri. Un incontro, promosso da Terre del Bussento e Fenailp turismo, per costruire un progetto che abbia come destinazione il Cilento.