Teggiano, il Maestro Pasticciere Domenico Manfredi ambasciatore della tradizione italiana a bordo della MSC con Venchi

Ambasciatore della tradizione e dei prodotti del territorio nel mondo: è questo il ruolo di Domenico Manfredi, noto pasticcere della Pasticceria D’Elia di Teggiano, che recentemente è stato ospite della rinomata azienda di cioccolato Venchi, a bordo della nave MSC.

Un nome che porta in alto la promozione del territorio

In qualità di delegato per Salerno della Federazione Italiana Pasticcieria e Gelateria, Manfredi è sempre impegnato a promuovere la pasticceria italiana e il territorio in giro per il mondo, portando alto il nome della sua azienda e della sua regione.

Questa volta, il maestro pasticcere ha solcato i mari tra la Sicilia, Valencia e Marsiglia a bordo della nave MSC, ospite della Venchi. Durante il viaggio, ha partecipato alla presentazione della nuova linea di cioccolatini dell’azienda, presentando gusti unici e irresistibili come il Cuneese Limoncello, il Gianduiotto Antica Ricetta Chocoviar, la Creme Brulée, il Cremino Extra fondente e molti altri.

Il commento

“È stato un enorme onore per me – dichiara entusiasta Domenico Manfredi – confrontarmi ed essere fianco a fianco del Maître Chocolatier Franco e di tutto il team responsabile dell’area Venchi sulla nave MSC”.

Domenico Manfredi premiato con l’Arcimboldo d’oro

La sua passione per la pasticceria e la sua dedizione nel rappresentare il territorio italiano sono state riconosciute anche con prestigiosi premi, come l’Arcimboldo d’oro, ricevuto di recente.

Questo riconoscimento è stato assegnato a Manfredi per aver portato il territorio del Vallo di Diano e del Parco del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni al centro della cultura culinaria e pasticcera, facendo conoscere sia il territorio che i prodotti locali e valorizzando le attività produttrici della zona. Il premio è stato consegnato da Giuseppe Zaccaria, rinomato chef e titolare del Ristorante Dal Pescatore a Vietri sul Mare, in riconoscimento dell’impegno di Manfredi nel promuovere la tradizione e l’eccellenza culinaria del suo territorio in Italia e nel mondo.

Un’ulteriore testimonianza dell’importanza delle tradizioni

La partecipazione di Domenico Manfredi alla presentazione della nuova linea di cioccolatini Venchi a bordo della nave MSC è stata un’ulteriore testimonianza del suo ruolo di ambasciatore della tradizione e dei prodotti del territorio italiano.

Grazie alla sua passione, dedizione e competenza, il maestro pasticcere continua a promuovere la cultura culinaria e pasticcera italiana a livello internazionale, contribuendo a far conoscere le eccellenze del suo territorio e dell’intero paese.

La sua partecipazione a eventi di prestigio come questo conferma il suo impegno nel rappresentare al meglio la pasticceria italiana nel mondo, portando in alto il nome della sua azienda e del suo territorio.