TEDx arriva all’Università degli Studi di Salerno

L’ 8 Novembre il Teatro di Ateneo “F.Alison” (Edificio A2, campus di Fisciano) ospiterà per la prima volta TEDxUniSalerno, un evento indipendente organizzato in forma gratuita e volontaria dagli studenti con il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno, allo scopo di “connettere le idee ad un pubblico che possa impugnarle per fare la differenza”.

Il tema

Attraverso il tema “Hands on”, filo conduttore e chiave di lettura dei discorsi dalle diverse prospettive, l’obiettivo è promuovere l’idea che il progresso debba essere etico e concreto. “Hands on” è un riferimento ad uno degli imperativi alla base dell’etica hacker già dai primi anni ’70. L’idea è quella che il modo migliore per comprendere qualsiasi cosa, che sia un sistema informatico o una produzione teatrale, sia quello di immergervisi e scomporlo, toccando con mano le diverse parti per capire in che modo interagiscano tra loro. Un approccio del genere permette non solo la conoscenza di un fenomeno, ma consente lo sviluppo di capacità essenziali al riutilizzo di un sapere per creare qualcosa di nuovo. Affinché questo sia possibile è necessario che l’informazione sia aperta ed accessibile, così che tutti abbiano l’opportunità di capire, intervenire e migliorare. Una giornata dedicata alla cultura ed alla divulgazione, quindi, che invita a “metterci le mani” ed esplorare, condividere e mettere in pratica la conoscenza.

Gli speaker e gli interventi

Tra gli speaker, Giovanni Volpe arriverà per la prima volta ad Unisa direttamente da Bogotà. General Counsel per Still I Rise, metterà a disposizione dei ragazzi la propria esperienza con l’organizzazione no-profit nominata al Nobel per la pace, dimostrando come fare il primo passo nella realizzazione concreta di un ideale racchiuda tutta la potenzialità del cambiamento.

Un ritorno a casa invece per Antonella Arpa, laureata magistrale proprio presso l’Università degli Studi di Salerno. Nota content creator, Antonella Arpa si riconferma attenta ad i temi dell’educazione e sensibilizzazione sociale, rendendo accessibili ed interessanti argomenti altrimenti di nicchia.

Che cos’è Tedx

TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit che si preoccupa di scoprire e diffondere qualsiasi idea possa avere un impatto positivo sulla vita delle persone. L’obiettivo divulgativo è perseguito non solo grazie all’organizzazione di conferenze che prevedono l’intervento di relatori brillanti, provenienti da ambiti culturali diversi, ma anche attraverso la produzione di podcast e piccole video-lezioni. Le conferenze, che prevedono una serie di discorsi al di sotto dei 18 minuti l’uno, rappresentano un incredibile opportunità: la contaminazione interdisciplinare. La presenza di figure autorevoli in campi diversi permette infatti lo scambio, così che i discorsi proposti dal format non siano solo un momento informativo, ma generativo.

Già rete internazionale, grazie alla traduzione in più di 100 lingue diverse di tutti i progetti tenuti dall’organizzazione, attraverso il programma TEDx i valori della condivisione, conoscenza e curiosità riescono a raggiungere ovunque anche piccole comunità locali. Gli eventi TEDx rispettano infatti le linee guida indicate dalla no-profit, con cui condividono l’obiettivo, ma a dar loro vita sono realtà autonome ed indipendenti: è questo il caso di TEDxUniSalerno.