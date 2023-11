“Stiamo sul Pezzo!” gli studenti degli Istituti Secondari di primo grado in visita alla redazione di InfoCilento

I laboratori didattici di InfoCilento si propongono di divenire la risposta esperienziale più diretta e più vicina dal punto di vista territoriale ai contenuti didattici interni ai programmi ministeriali di Lingua e Letteratura Italiana che gli allievi affrontano lungo il percorso di formazione scolastica triennale.

Sensibilizzare i più giovani ad un uso consapevole dei mezzi di comunicazione

InfoCilento propone, nello specifico dell’esperienza nel settore della Comunicazione Giornalistica, un laboratorio che riproduca, in maniera formativa e ludica, i momenti fondamentali che ruotano intorno alla realizzazione di una testata giornalistica.

A tal proposito, ha proposto ai dirigenti scolastici degli Istituti Secondari di 1°grado del Cilento (Sapri, Casal Velino, Vallo della Lucania, Capaccio Paestum, Albanella), una giornata di formazione e simulazione di una redazione di giornale.

Prima scuola a fare visita (guidata) alla redazione sarà l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sapri capitanato dalla Dirigente Scolastica Prof. sa Maria Teresa Tancredi che accompagnerà le sue terze classi presso gli uffici nel mese di novembre. A seguire, il calendario si riempirà di appuntamenti presso la sede di InfoCilento.

InfoCilento e la formazione

L’azienda giornalistica, con sede operativa nella città di Agropoli, appena riorganizzata nel suo assetto societario, oltre ad avere come priorità la redazione giornalistica on line, sulla stampa, la radio e la tv, ha, nella nuovissima linea editoriale, ampliato i suoi obiettivi rivolgendo i suoi sforzi economici ed organizzativi al territorio sul sociale, il green e la formazione delle nuove generazioni.

A tal proposito, ha prontamente intrapreso il dialogo con diverse istituzioni scolastiche per ‘fare rete’ allo scopo di sensibilizzare i più giovani ad un uso consapevole dei mezzi di comunicazione.

Il laboratorio didattico “Stiamo sul pezzo!” si propone di diventare un appuntamento annuale da offrire ai giovani allievi delle classi terze.

Il laboratorio per le scuole: simulare una riunione di redazione

Un laboratorio della durata di 3 ore, da svolgersi in orario scolastico, presso la sede operativa della redazione, alla presenza dei diversi collaboratori redattori ed operatori tv e social, nonché dei Responsabili di redazione e Tv.

L’attuazione del Laboratorio seguirà il seguente timing:

Arrivo in redazione

Brevi raccomandazioni sulla condotta da rispettare nei locali della redazione

Laboratorio teorico della durata di 45 minuti

Visita alla redazione, ai locali tecnici, allo studio tv, al locale di registrazione e doppiaggio

Simulazione riunione di redazione

Redazione e pubblicazione di un articolo sul portale www.infocilento.it

Registrazione di una notizia di cronaca nel tg di InfoCilento al canale79.

Gli allievi simuleranno l’ultima riunione di redazione della giornata e sceglieranno gli argomenti più adatti a comporre una prima pagina.

Operando attraverso l’educazione non formale, i giovani allievi delle scuole del territorio potranno prendere consapevolezza delle varie fasi di lavoro nella composizione di un giornale e della suddivisione per compiti e servizi; comprendere che il giornale è il frutto di un lavoro di analisi e scelte compiute; riconoscere, infine, il potere comunicativo della parola e delle immagini all’interno dello schema di impaginazione del giornale.

La giornata in redazione avrà due distinte fasi, una di osservazione da parte degli allievi, durante la quale essi avranno la possibilità di acquisire una serie di elementi utili teorici e pratici sull’elaborazione di una notizia; la seconda fase, invece, permetterà la messa in pratica degli elementi acquisiti attraverso una vera e propria attività di redazione in un giornale.