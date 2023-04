Stalking e lesioni all’ex moglie: divieto di avvicinamento per un uomo di 50 anni, accade nel salernitano

I Carabinieri della Stazione di Mercato San Severino hanno eseguito, ieri, un’ordinanza cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura locale.

La misura prevede il divieto per un uomo di 50 anni di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie e dai suoi familiari più stretti, a seguito di accuse di atti persecutori e lesioni personali commessi nei confronti della donna tra agosto 2021 e marzo 2023.

L’uomo accusato di stalking per oltre un anno e mezzo

L’uomo, residente nella zona, è stato sottoposto all’ordine del giudice in seguito a un’indagine da parte delle autorità competenti, che lo hanno accusato di aver perseguitato e aggredito la sua ex moglie per un periodo di oltre un anno e mezzo. Gli atti persecutori e le lesioni personali commessi dalla persona sono stati descritti come gravi e ripetuti.

Le autorità agiscono per proteggere le vittime

I Carabinieri della stazione locale hanno eseguito l’ordinanza, mettendo in atto la misura cautelare nei confronti dell’uomo, che ora dovrà rispettare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie e dai suoi parenti più stretti.

L’episodio, purtroppo, è solo uno dei tanti casi di violenza domestica e stalking che avvengono nel nostro paese. Le autorità giudiziarie stanno cercando di contrastare con forza queste gravi forme di violenza, garantendo la protezione delle vittime e punendo gli autori di tali reati. La misura cautelare adottata rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza domestica e lo stalking.