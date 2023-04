“Giornata per la Legalità” tenutasi ieri a Serre: hanno partecipato gli studenti degli istituti degli Alburni

Grande coinvolgimento per la “Giornata per la Legalità” tenutasi ieri a Serre, alla quale hanno preso parte gli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado di Serre, Castelcivita e Controne.

La giornata è iniziata presso l’Istituto Comprensivo di Serre, situato presso il piazzale Guido D’Aniello, per poi proseguire presso l’Auditorium Comunale “M. Simoncelli” e lo spazio antistante all’Auditorium.

Gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado hanno avuto l’opportunità di ascoltare diversi autorevoli interventi su temi del bullismo e del cyberbullismo e sull’importanza di contrastare questi fenomeni.

Ecco gli interventi

Gli interventi sono stati curati dal sindaco di Serre, Antonio Opramolla; dalla consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Gemma Luciani; dall’assessore alla Polizia Municipale e al Contenzioso, Marta Pizzarelli; dalla dirigente scolastica dell’I.C. Serre – Castelcivita, Dorotea Odato; dal parroco di Serre, Don Elia Guercio e dal presidente del Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre, Giuliano D’Angelo.

A portare i suoi saluti ai presenti è stato anche il sindaco di Controne, Ettore Poti.

Le lezioni sulla legalità e sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo sono state tenute dal Capitano Emanuele Tanzilli, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Eboli.

La giornata si è avvalsa, inoltre, della collaborazione del Maresciallo della Caserma dei Carabinieri di Serre, Francesco Candido.

Dopo l’incontro, tenutosi presso la Scuola Media di Serre, i relatori hanno raggiunto via Ennio D’Aniello, dove ad attenderli vi erano gli studenti della Scuola Primaria di I Grado che, dopo la lezione in materia di sicurezza stradale curata dal Comandante della Sezione Radiomobile, Luogotenente Antonio Mazzeo, hanno preso parte all’evento dimostrativo, organizzato dal Comitato della Croce Rossa di Serre proprio per insegnare ai piccoli studenti le regole fondamentali per una “Guida Sicura” alla presenza dei membri del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) insieme al Dirigente Nazionale NOA, Antonio Petrillo.

Le dichiarazioni del sindaco Opramolla

“Ogni volta che vedo questi giovani e sono testimone della loro partecipazione attiva e del loro impegno nel contrastare il bullismo e il cyberbullismo, sono pieno di speranza per il futuro. Questi studenti dimostrano una maturità e una consapevolezza straordinarie nelle questioni sociali e di sicurezza, e sono un esempio positivo per tutti noi“, ha dichiarato il sindaco Opramolla, a conclusione dell’evento.