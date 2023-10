Sp142, l’annuncio del Comune di Campora: ok alla riapertura

Buone notizie per la viabilità nel Cilento interno. Il Comune di Campora ha comunicato di aver ricevuto dal Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Salerno parere favorevole in merito alla riapertura della SP142. Il transito, quindi, riprenderà a partire dalle 7 del 21 ottobre prossimo.

L’annuncio del Comune di Campora

«Consapevoli dei disagi che questo periodo di chiusura ha determinato, il sindaco e l’amministrazione comunale ringraziano tutta la popolazione per la pazienza dimostrata. La riapertura al transito ed i lavori effettuati garantiranno la possibilità di raggiungere Vallo della Lucania in tempi minori», fanno sapere da palazzo di città.

La riapertura della Sp142

Per i residenti del Cilento interno la riapertura della Sp142 rappresenta una buona notizia considerato che i lavori di sistemazione della viabilità finanziati dalla Regione Campania per una serie di inconvenienti si erano protratti più del previsto. La data di chiusura del cantiere era prevista addirittura per lo scorso aprile ma così non è stato. Ora, anche se le opere non sono del tutto ultimate, sarà possibile comunque transitare, limitando così i disagi.