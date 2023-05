Sondaggio: seguirai l’Eurovision Song Contest?

Stanno per accendersi le luci della Liverpool Arena, dove tutto è pronto per la 67esima edizione dell’ Eurovision Song Contest.

Ventisei le nazioni in gara, tra musica, piume, paillettes, trucchi e stravaganze, a rappresentare l’Italia quasi stona la raffinatezza di Marco Mengoni.

Undicesimo in scaletta questa sera, con la sua “Due Vite”, canzone vincitrice del Festival di Sanremo, ci porterà in una magica atmosfera come in solo pochi sanno fare.

Il regolamento

Ai voti espressi dal pubblico da casa, verranno sommati quelli delle giurie nazionali dei 37 Paesi partecipanti. Come da il regolamento l’Eurovision prevede l’impossibilità di votare per il proprio paese.

Ogni giuria farà una classifica di preferenza dei 10 brani, così da assegnare 12 punti al brano in prima posizione, 10 a quello in seconda posizione, 8 a quello in terza e così via (da 7 a 1 punto). Il voto delle giurie peserà per il 50% sul voto finale.

A seguire la diretta per la Rai, alle ore 21:00, i conduttori Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Ma i nostri utenti la seguiranno?

Ebbene si! Negli anni la gara ha preso grande peso in Italia, diventando un appuntamento fisso per gli amanti della musica (32%) e, in questa occasione, anche un po’ del trash. Ci rivestiamo del colore tricolore e portiamo avanti il bel canto italiano. Non mancano tuttavia gli scettici, basta pensare che il 33% di voi non è per niente interessato. Restano i fans, quelli che non abbandoneranno mai e poi mai il loro artista del cuore. Il 36%, infatti, seguirà la finalissima solo per Marco Mengoni.

Grandi emozioni questa sera ci attendono dunque questa sera dove, dopo la vittoria dei Maneskin, il nome dell’Italia riecheggia forte e chiaro. Super ospite della serata anche Mahmood. È questa la prima volta che un cantante italiano si esibisce fuori dal concorso canoro. Canterà Imagine, accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra, e aprirà un’esibizione corale chiamata The Liverpool Songbook (il canzoniere di Liverpool).

Pronti a scaldare i motori? Noi restiamo connessi… e voi?