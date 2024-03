Sciopero treni 23-24 marzo: weekend da incubo per i viaggiatori

23-24 marzo: un fine settimana da bollino nero per chi viaggia in treno. Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato da CUB Trasporti, SGB e USB, prospetta disagi e disservizi a livello nazionale.

Frecce, Intercity e Regionali a rischio

L'agitazione, dalle 21 di sabato 23 alle 21 di domenica 24, potrebbe causare cancellazioni totali e parziali, con possibili ritardi anche prima e dopo l'orario di sciopero.

Fasce garantite per i pendolari

Trenitalia assicura alcune corse nazionali non soggette a cancellazione (elenco sul sito aziendale) e i treni regionali nelle fasce orarie più utilizzate (6-9 e 18-21).

Consigli ai viaggiatori

Massima allerta! Prima di recarsi in stazione, informarsi su collegamenti e servizi attivi tramite app Trenitalia, sito web trenitalia.com, numero verde 800 89 20 21, social media, biglietterie, self-service e agenzie di viaggio convenzionate. Se possibile, riprogrammare il viaggio.

Un invito alla prudenza

L'azienda invita i passeggeri a monitorare la situazione con costanza per evitare spiacevoli inconvenienti. Lo sciopero rischia di trasformare il weekend in un incubo per chi si sposta in treno.