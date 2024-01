Sassano: appuntamento finale della seconda edizione di “Incontri – Mostre d’arte contemporanea”

Anche questa seconda edizione di “Incontri-Mostre d’arte contemporanea” volge al termine. La data designata per la conclusione della mostra era stata fissata inizialmente per il 30 Dicembre, ma visto l’interesse suscitato e l’ingente numero di persone accorse per visitare le stanze di palazzo Picinni, le esposizioni di arte contemporanea sono state prorogate fino al 14 Gennaio.

In vista della conclusione della mostra, l’associazione Faq-totum, ha organizzato un evento di finissage con degli ospiti internazionali.

Gli appuntamenti di domenica

La prossima domenica, la mostra potrà essere visitata a partire dalle ore 17:00, ma insieme alle opere d’arte e agli artisti, i visitatori verranno accompagnati nella loro visita dalle musiche degli “ AlterEgo Saxophone Duo”.

Il duo composto da Nico Chirichella, sassofonista di Sala Consilina e da Kimberly Cruel Castrillon. Il Duo, si è esibito in prestigiose sale internazionali, quali l’ auditorio de la Diputación de Alicante(ADDA), l’ auditorio Martín Codax in Vigo, il teatro municipal de Orihuela, l’ auditorio de la Música de Catral, e l’ Alicante Cultural Institute Juan Gil-Albert. Direttamente dalla Spagna, arriveranno a Palazzo Picinni, per esibirsi all’interno delle sue stanze, con il loro repertorio che è sinonimo di originalità e innovazione.

Nel vero spirito dell’arte contemporanea, un’artista emergente del territorio, Giuseppina Petrizzo, interverrà all’interno della mostra con una sua performance, dal titolo “The first kiss”.

L’iniziativa dell’associazione Faq-Totum

Con questo evento finale, l’associazione Faq-totum intende ringraziare per l’interesse mostrato dai visitatori nei confronti della mostra e salutare e concludere questa seconda edizione in musica, con dei grandi artisti del territorio, che nonostante abitino all’estero, non hanno esitato a ritornare per poter portare la loro arte e la loro musica a casa loro, lì dove tutto ha avuto inizio.

La mostra è stata realizzata con il contributo della Regione Campania e del Parco Nazionale Cilento Vallo Di Diano e Alburni e il patrocinio della Comunità Montana e del Comune di Sassano.