Sapri, boom di nascite nel reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale “Immacolata” | VIDEO

È boom di Nascite nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Sono sei i nuovi nascituri che in pochi giorni hanno illuminato il punto nascite della struttura ospedaliera del Golfo di Policastro. Sei nuove vite accolte con amore tra le braccia dell’intera equipe del reparto, che con professionalità e dedizione, segue le tante gestanti che scelgono l’Immacolata per dare alla luce i loto pargoletti.

Un plauso a tutto il reparto

Tra i diversi parti avvenuti negli ultimi giorni, una menzione speciale è per la nascita di un bimbo avvenuta con parto naturale dopo che la mamma però, una giovane ragazza di Sapri, aveva dato alla luce il suo primo figlio con taglio cesareo. Un parto seguito in maniera eccellente dalla ginecologa Costanza Scavela, dall’ostetrica Marcello Esposito e dall’intera equipe del reparto guidata dalla coordinatrice ostetrica Maria Tramontano.

Già lo scorso mese di Ottobre nello stesso reparto di Ostetricia e Ginecologia una 33enne di Sanza aveva dato alla luce la sua quarta figlia femmina tramite un parto naturale, nonostante in precedenza avesse subito due tagli cesarei. È di buon auspicio invece per il reparto dell’Immacolata, la nascita di un maschietto, avvenuta nella serata di ieri, con il sacco amniotico intatto, la famosa nascita con la camicia. Un buon segno per il punto nascite del Golfo di Policastro.

Un’eccellenza sull’intero territorio

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia si conferma un’eccellenza all’interno dell’ospedale “Immacolata” di Sapri e nel Golfo di Policastro.